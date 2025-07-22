الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظات

اليوم، قطع الكهرباء عن قرى دشنا في قنا

قطع الكهرباء،فيتو
قطع الكهرباء،فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، أنه سوف يتم قطع الكهرباء عن مغذي الظهير الصحراوي وذلك لإجراء صيانة دورية على محطة محولات.  

 

مناطق قطع الكهرباء في قنا

وأكد البيان أن القطع سوف يؤثر في مناطق ابودياب شرق وتوابعها، وذلك اليوم الثلاثاء ٢٢ يوليو الجاري من الساعة الخامسة صباحًا حتى السابعة صباحًا.  

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقامًا للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.  

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الظهير الصحراوي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا دشنا محافظة قنا قنا

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