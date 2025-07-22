موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي للأطباء

أكدت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، إعلان القائمة النهائية للمرشحين 10 أغسطس، على أن تجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025، على نصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وكشفت النقابة عن أسماء المرشحين في انتخابات التجديد النصفي بعد الانتهاء من الطعون والبت فيها والتالي كشوف المرشحين بعد الطعون:

قوائم المرشحين (بعد نتيجة الطعون) على مقاعد النقابة العامة

قوائم المرشحين بعد نتيجة الطعون على مقاعد النقابة الفرعية



وكانت اللجنة قد استعرضت الطلبات التي وردت من الطاعنين خلال الفترة القانونية المخصصة لتقديم الطعون، والتي امتدت من يوم 10 يوليو 2025 وحتى 15 يوليو 2025.

وأكدت اللجنة أن المستشار القانوني للنقابة قام بدراسة المستندات والوثائق المقدمة من الطاعنين، إلى جانب الردود الرسمية من المرشحين المطعون عليهم، بالإضافة إلى تقارير اللجان الانتخابية بالنقابات الفرعية المعنية.

وقد انتهت اللجنة، بعد دراسة أسباب الطعون وتقييم مدى جديتها وسندها القانوني، إلى اتخاذ قرارها باستبعاد عدد من المرشحين الذين ثبتت صحة الإجراءات والأسباب القانونية للطعن عليهم، فيما قررت رفض طعون أخرى لعدم استنادها إلى مسوغات قانونية كافية.

فتح باب التنازلات بدءًا من يوم الأربعاء 23 يوليو 2025

وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأطباء أنه سيتم فتح باب التنازلات بدءًا من يوم الأربعاء 23 يوليو 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك بمقر النقابة العامة وكذلك بجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.



وتحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.