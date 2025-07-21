زيادة فرص رحيل هويلوند من مانشستر يونايتد بعد ضم هذا الثنائي

كشفت تقارير صحفية أن راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد، قد يكون متاحًا للرحيل عن الشياطين الحمر هذا الصيف، خاصة بعد انضمام برايان مبيومو إلى الفريق.

وارتبطت عدة أندية من الكالتشيو، بالتعاقد مع المهاجم الدنماركي، أولها كان إنتر ميلان، قبل أن يرتبط بعد ذلك بيوفنتوس وميلان، في ظل سعيهما للتعاقد مع مهاجم جديد.

ومع ذلك، أبدت الأندية الثلاثة، اهتمامها بضم هويلوند، على سبيل الإعارة مع خيار شراء محتمل بنهاية الموسم، وهو ما تردد اليونايتد في قبوله حتى الآن.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فقد يوافق مانشستر يونايتد، على السماح برحيل هويلوند على سبيل الإعارة، بعد ضم ماتيوس كونيا وبرايان مبيومو.

وسيكون مبيومو، أحدث صفقات اليونايتد الهجومية، حيث تم تصويره في مانشستر لتوقيع العقود أمس الأحد، كما أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأوضح كالتشيو ميركاتو "قد يكون مانشستر منفتحا على فكرة إعارة هويلوند، وأن وجود الشرط المرتبط بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، قد يكون كافيًا لإتمام الصفقة".

وانضم هويلوند إلى اليونايتد في صيف 2023، في صفقة تجاوزت 80 مليون يورو، لكنه قضى موسمين مخيبين للآمال، حيث سجل 16 هدفا بموسمه الأول، و10 أهداف في الثاني، ويرتبط بالرحيل بشكل كبير.

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