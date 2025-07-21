مع الظرفاء، ندوة ضمن البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "مع الظرفاء" وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته العشرين، بحضور الكاتب الساخر والشاعر ياسر قطامش والشاعر عادل حراز.



في البداية، تحدث عادل حراز عن تجربته في الشعر، لافتا إلى أن ظروف عائلية خاصة هي التي جعلته يعيش سنوات طويلة متورايا عن الظهور، لافتا إلى أنه قدم الكثير من الأشعار الغنائية لفنانين مصريين.

وقدم حراز مجموعة من أشعاره من ديوان "ليلة القبض على سندوتش المربى" فضلا عن أشعار ساخرة أخرى، مستعرضا طفولته في منطقة غيط العنب بالإسكندرية.

بدوره قال ياسر قطامش، إن الظرفاء في مصر كثيرون عبر تاريخها، مشيرا إلى أنه يكتب الشعر الحلمنتيشي الذي يمزج ما يين الشعر الفصحى والعامي.

وقدّم قطامش خلال اللقاء مجموعة من أشعاره الساخرة.

كما قدم مجموعة من أشعار الظرفاء المصريين من بينهم الشاعر مصطفى حمام.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب استمرت في الفترة من 7 إلى 21 يوليو، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادى الناشرين المصريين والعرب، في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية وبالتوازى في القاهرة في "بيت السنارى" بحى السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.

وقدمت 79 دار نشر مصرية وعربية أحدث إصداراتها بخصومات متميزة لرواد المعرض، وعلى هامش المعرض تم تقديم 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحى الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.

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