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أخبار مصر

تصل لـ90%، الأرصاد تعلن نسب الرطوبة غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الارصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة غدا، حيث من المتوقع أن تصل لـ 90%  وجاءت نسب الرطوبة الفترة المقبلة كالآتي:

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القاهرة الكبرى  والوجه البحرى العظمى: 80%

القاهرة الكبرى  والوجه البحرى الصغرى  : 35%

السواحل الشمالية العظمى: 90%

السواحل الشمالية الصغرى: 50%

شمال الصعيد العظمى: 60%

شمال الصعيد الصغرى: 20%

جنوب الصعيد العظمى: 35%

جنوب الصعيد الصغرى: 15%


وأكدت الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة  يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.

 

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس  غدا الثلاثاء، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة  على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى  ويسود طقس د شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوى ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.
 

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