مناقشة "لعنة الخواجة" لـ وائل السمري على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

نظمت مكتبة الإسكندرية لقاء مفتوحا مع الكاتب والروائي وائل السمري، اليوم الإثنين، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المقام على هامش معرضها الدولي للكتاب في دورته العشرين.

وقدمه الكاتب أحمد حسن عوض.

تحدث وائل السمري، عن روايته "لعنة الخواجة" التي يعتبر أنها ولدت في الإسكندرية لأن بطلها هو المهندس المصري اليوناني أدريان دانينوس، صاحب فكرة إنشاء السد العالي، والذي ولد في الإسكندرية لأب مشرف على أملاك الخديو إسماعيل في الإسكندرية.



وأوضح "السمري" إنه عثر عن الوثائق التي تكشف دور "دانينوس" في بناء السد ودأبه على تنفيذ حلمه حيث أنفق كل أمواله حتى وصل به الأمر إلى بيع ممتلكات منزله، مشددًا أنه أراد بهذه الرواية تخليد اسم هذا الرجل، الذي لم يحصل على التكريم المناسب، بعد نصف قرن من رحيله

فيما طرح أحمد حسن عوض، رؤيته حول الرواية، مؤكدًا أنها تكشف ببراعة سردية عن التصدعات النفسية العميقة التي يعانيها البطل الموازي "ناصر الحسيني" لكنها لا تكتفي بذلك بل تمنح القارئ مدخلًا مدهشًا لفهم لحظة مأزومة في التاريخ المصري الحديث من خلال شخصية أدريان دانينوس.

وأضاف "عوض" إن الأهم أن "السمري" لا يقدم "دانينوس" كشخصية تاريخية فقط بل يصنع منه رمزًا للأمل والمثابرة ويجعله في مفارقة سردية لافتة هو الناصر الحقيقي لناصر البطل في سرد متشابك يجمع بين الفني والمعرفي الذاتي والجمعي في تجربة روائية ذات طموح معرفي وجمالي نادر.

وردا على سؤال الأستاذ أحمد عزت حول ما إذا كان بطل الرواية "ناصر الحسيني" هو وائل السمري الكاتب، قال وائل السمري: وهل الأبله بطل رواية ديستوفيسكي هو ديستوفيسكي؟ وهل كمال عبد الجواد بطل الثلاثية أو صابر الرحيمي بطل رواية الطريق هو نجيب محفوظ؟ وأضاف: كل رواية بها بعض الكاتب، لكنها في النهاية تخضع لشروط الفن وقد تقترب الشخصية الروائية أو تبتعد عن الروائي، لكنها في النهاية لا تفارق مقعد الخيال.



جدير بالذكر أن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب تتواصل خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجارى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية وبالتوازي في القاهرة في "بيت السناري" بحي السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.



وتقدم 79 دار نشر مصرية وعربية أحدث إصداراتها بخصومات متميزة لرواد المعرض، وعلى هامش المعرض يتم تقديم 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحى الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.

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