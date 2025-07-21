هفضل أغني لنانسي عجرم تحقق أعلى نسبة استماع بألبومها الجديد

حققت أغنية “هفضل أغني” للفنانة نانسي عجرم أكثر من 350 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتتصدر قائمة أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “نانسي11”

وتأتي أغنية هفضل أغنية، من كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقى طارق مدكور

ألبوم نانسي عجرم الجديد

ويضم الألبوم 11 أغنية وهما كالآتي: بدي أقول بحبك، يا قلبو، لغة الحب، جاني بالليل، على علمي، أنا هفضل أغني، انسى، غيرانين، طراوة، أنا تبعني، يا سيدي يا سيدي.

وأحيت مؤخرا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا ضمن مهرجان موازين في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير.

واستقبل الجمهور المغربي نانسي عجرم استقبالا خاصا بالهتافات والتصفيق فور صعودها إلى المسرح، وقدمت عدد كبير من أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أغنية من نظرة

وكانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت في وقت سابق أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

كما كانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

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