ننشر بالأسماء، حركة مديري الإدارات التعليمية في الدقهلية (صور)

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وعددهم 17 إدارة تعليمية، وذلك خلال عرض المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مذكرة تفصيلية بالحركة.

أسماء حركة مدير الإدارات التعليمية بالدقهلية

تضمنت الحركة تجديد الثقة لـ احمد يحي احمد سلام مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية

ـ ندب رباب عبد السلام محمود زيدان من مدير عام إدارة ميت غمر التعليمية مديرة لإدارة طلخا التعليمية لمستواها الوظيفي



-عادل فؤاد علي ابراهيم التجديد في نفس المكان مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية



ـ عبد الحميد ابراهيم محمود شعيب من وكيل ادارة ميت غمر التعليميه يكلف مدير إدارة ميت غمر التعليمية تسييرا للعمل

-عماد عيد عبد الهادي الدوماني من مدير ادارة طلخا التعليمية إلي إدارة نبروة التعليمية



-اشرف محمد الغرباوي من مدير ادارة بني عبيد التعليمية الي مدير ادارة شيربين التعليمية



-كمال ابراهيم عبد القادر صالح من مدير ادارة شربين التعليمية الي مدير ادارة بلقاس التعليمية



-شوقي علي محمود مرسي الجوهري من مدير إدارة ميت غمر التعليمية إلي مدير إدارة اجا التعليميه



-محمد ابراهيم محمد ابراهيم تجديد في نفس المكان مدير إدارة السنبلاوين



ـ السيد ابراهيم حسن احمد درويش تجديد في نفس المكان مدير إدارة تمي الأمديد التعليمية





- ايهاب فتح الله محمد علي تجديد في نفس المكان مدير ادارة دكرنس التعليمية



ـ محمد اسماعيل احمد علي النجار مدير ادارة رياض الأطفال بالمديرية مدير ادارة طلخا سابقا يندب لادارة بني عبيد التعليمية



-عبد العظيم احمد السيد هلال من وكيل ادارة اجا التعليمية الي مدير ادارة منية النصر



-ابراهيم احمد الشربيني عصر من مدير ادارة منية النصر التعليمية الي مدير ادارة ميت سلسيل التعليمية



-عرفه حسين عرفه رمان من مدير ادارة اجا التعليمية الي مدير إدارة الجمالية



-محمود فوزي محمود الصغير من مدير ادارة المطرية إلي مدير إدارة المنزلة



-محمد عبد المنعم عبد العزيز ابو الفرج منمدير ادارة الجمالية الي مدير إدارة المطرية التعليمية

محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير العمل داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال رفع كفاءة القيادات التنفيذية والعاملين داخل أجهزة الدولة المختلفة، لضمان تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين على أكمل وجه وفي مقدمتها العملية التعليمية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في هذا الشأن.

تقييم مستمر لأداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي

وأوضح محافظ الدقهلية أن حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات تمت بناءً على تقييم لجنة القيادات والتي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية المختصين في تقييم أداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وصولا لأفضل الاختيارات التي تساعد على إخراج منتج تعليمي جيد وأفضل أداء لصالح العمل داخل الإدارات التعليمية واختيار العناصر ذات القدرة على القيادة وإدارة العمل بكفاءة.

اختبارات للمتقدمين على أسس من الشفافية والكفاءة لاختيار الأفضل

من جانبه أكد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم عقد اختبارات لكافة مديري الإدارات والوكلاء والمتقدمين الجدد على أسس من الشفافية والكفاءة لاختيار الأفضل من حيث الكفاءة المهنية، وفقًا لمعايير الجودة والإدارة والقدرة على القيادة وتحقيق رؤية التطوير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية.

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