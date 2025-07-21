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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال: الحوثيون سيدفعون ثمنًا باهظًا بسبب إطلاق الصواريخ على إسرائيل

وزير جيش الاحتلال،فيتو
وزير جيش الاحتلال،فيتو

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال هاجم أهدافا للحوثيين في الحديدة باليمن. 

وأضاف وزير جيش الاحتلال: “مصير اليمن هو مصير إيران. سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل”. 

ويواصل الحوثيون باليمن إطلاق الصواريخ على إسرائيل واعتراض السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر بسبب حرب الإبادة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة والحصار الخانق للقطاع والذي تسبب في حدوث مجاعة ووفاة عشرات الأطفال جوعًا. 

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إسرائيل إطلاق الصواريخ على إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الحوثيون الدفاع المدني في غزة

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