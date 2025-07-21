سقوط طائرة تدريب تابعة لجيش بنجلاديش في حرم جامعة دكا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن شخصا لقي حتفه في تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغالي في حرم جامعة دكا، وفق خدمات الإطفاء.

سقوط طائرة تدريب في حرم جامعة دكا

وفي السياق ذاته، قالت إدارة العلاقات العامة بالجيش في بيان: إن الحادث وقع في منطقة أوتارا شمال دكا اليوم الاثنين، مضيفة: "تحطمت طائرة التدريب من طراز "F-7 BGI" التابعة لسلاح الجو البنجلاديشي في أوتارا، وكانت أقلعت الطائرة الساعة 13:06 (07:06 بتوقيت جرينتش)".

وأظهرت مقاطع فيديو لآثار الحادث حريقا كبيرا بالقرب من حديقة، ينبعث منه عمود كثيف من الدخان في السماء، بينما كان حشد من الناس يشاهدون الحادث من مسافة بعيدة.



وذكرت صحيفة "بروثوم ألو" المحلية نقلا عن ضابط المناوبة في غرفة التحكم بإدارة الإطفاء، أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا ونُقلوا إلى مستشفى عسكري في المنطقة.

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