الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سقوط طائرة تدريب تابعة لجيش بنجلاديش في حرم جامعة دكا

طائرة تدريب، فيتو
طائرة تدريب، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن شخصا لقي حتفه في تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغالي في حرم جامعة دكا، وفق خدمات الإطفاء.

سقوط طائرة تدريب في حرم جامعة دكا

وفي السياق ذاته، قالت إدارة العلاقات العامة بالجيش في بيان: إن الحادث وقع في منطقة أوتارا شمال دكا اليوم الاثنين، مضيفة: "تحطمت طائرة التدريب من طراز "F-7 BGI" التابعة لسلاح الجو البنجلاديشي في أوتارا، وكانت أقلعت الطائرة الساعة 13:06 (07:06 بتوقيت جرينتش)".

وأظهرت مقاطع فيديو لآثار الحادث حريقا كبيرا بالقرب من حديقة، ينبعث منه عمود كثيف من الدخان في السماء، بينما كان حشد من الناس يشاهدون الحادث من مسافة بعيدة.

txt

الفيضانات تدمر 1.1 مليون طن من الأرز في بنجلاديش


وذكرت صحيفة "بروثوم ألو" المحلية نقلا عن ضابط المناوبة في غرفة التحكم بإدارة الإطفاء، أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا ونُقلوا إلى مستشفى عسكري في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طائرة تدريب جامعة دكا سلاح الجو البنجلاديشي

مواد متعلقة

شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تستقبل وفدًا من بنجلاديش لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

لقطات حديثة لسد النهضة تكشف ما تخفيه إثيوبيا، البحيرة ممتلئة والأعمال مستمرة لتغطية التسرب

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

إصابة المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة في حادث تصادم بالإسماعيلية

مساعد وزير الداخلية يعلن التيسيرات المقدمة للراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة.. تسهيلات شاملة داخل الأكاديمية

بعد رأس الحكمة بـ 50 كم، قطر تستعد لضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة في الساحل الشمالي

برغم اتهامه بتشويه وجهها، الطبيب اللبناني يوثق قيامه بعمليات تجميل جديدة لريهام سعيد (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات محتملة

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

بقرار من الطيب، تكليف حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية (مستند)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads