اليونيسف تحذر من كارثة في غزة: خطر المجاعة يهدد النساء والأطفال

حذر المتحدث باسم منظمة يونيسف في تصريحات حصرية لقناة "القاهرة الإخبارية" من خطورة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مؤكدًا أن حياة النساء الحوامل في خطر حقيقي بسبب المجاعة.

وأوضح المتحدث أن هناك انتشارًا واسعًا للأمراض نتيجة النقص الحاد في الأدوية، ما يزيد من معاناة السكان، خاصة الأطفال. وقال إن المنظمة تواجه خطر نفاد علاجات سوء التغذية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي للأطفال في القطاع المحاصر.

وأشار إلى أن هناك 112 طفلًا يتلقون العلاج يوميًا من سوء التغذية، وسط تحديات متزايدة في إيصال المساعدات، مضيفًا أن آلاف الأطفال في غزة يعانون من الجوع المستمر.

وأكدت يونيسف في ختام تصريحاتها أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لتفادي كارثة صحية كبرى تهدد حياة المدنيين، خصوصًا الفئات الأضعف كالنساء الحوامل والأطفال.

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