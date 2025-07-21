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خارج الحدود

ألمانيا تدين استهداف المدنيين خلال توزيع المساعدات الإنسانية بغزة

المجاعة في غزة، فيتو
المجاعة في غزة، فيتو

 أدانت وزارة الخارجية الألمانية، بشدة، استهداف المدنيين خلال توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الألمانية في بيان اليوم الإثنين: العنف ضد المدنيين الباحثين عن المساعدات الإنسانية في غزة غير مقبول على الإطلاق.

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وأكدت الخارجية الألمانية تأييدها دعوة برنامج الأغذية العالمي لإدخال المساعدات إلى غزة فورا وبشكل أوسع.

 

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 وفي السياق ذاته قالت الحكومة  الأسكتلندية: نطالب بتحرك دولي عاجل ردا على مقتل فلسطينيين أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات في غزة.

 

وأضافت الحكومة الأسكتلندية: على المجتمع الدولي مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف هجماتها على غزة ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بغزة للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية.

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غزة الخارجية الالمانية اسكتلندا

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