ألمانيا تدين استهداف المدنيين خلال توزيع المساعدات الإنسانية بغزة

أدانت وزارة الخارجية الألمانية، بشدة، استهداف المدنيين خلال توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الألمانية في بيان اليوم الإثنين: العنف ضد المدنيين الباحثين عن المساعدات الإنسانية في غزة غير مقبول على الإطلاق.

وأكدت الخارجية الألمانية تأييدها دعوة برنامج الأغذية العالمي لإدخال المساعدات إلى غزة فورا وبشكل أوسع.

رئيس وزراء أسكتلندا يدعو لتحرك دولي عاجل ردا على مقتل فلسطينيين

وفي السياق ذاته قالت الحكومة الأسكتلندية: نطالب بتحرك دولي عاجل ردا على مقتل فلسطينيين أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات في غزة.

وأضافت الحكومة الأسكتلندية: على المجتمع الدولي مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف هجماتها على غزة ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بغزة للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.