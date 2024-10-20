الأحد 20 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الفيضانات تدمر 1.1 مليون طن من الأرز في بنجلاديش

الزراعة، فيتو
الزراعة، فيتو

 أظهرت بيانات وزارة الزراعة في بنجلاديش أن الفيضانات في البلاد دمرت ما يقدر بنحو 1.1 مليون طن من الأرز، مما دفع البلاد إلى زيادة وارداتها من الأرز وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

 

الفيضانات في بنجلاديش تدمر الزراعة 

واجتاحت فيضانات، ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة وسيول جارفة من المنابع، البلاد في موجتين كبيرتين في أغسطس وأكتوبر، مما أسفر عن مقتل 75 شخصا على الأقل وتضرر ملايين الناس، وخصوصا في المناطق الشرقية والشمالية حيث كان الضرر الذي لحق بالمحاصيل هو الأكثر شدة.

 

 وذكرت وزارة الزراعة أن الفيضانات التي شهدتها البلاد هذا العام أدت إلى خسارة كبيرة في إنتاج الأرز.

وقال مسؤول في وزارة الأغذية إن الحكومة تعاملت مع هذه الأزمة بالتحرك سريعا لاستيراد 500 ألف طن من الأرز، ومن المتوقع أن تسمح للقطاع الخاص بالاستيراد قريبا.

وتبذل الحكومة المؤقتة جهودا من أجل تثبيت أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنحو 20 بالمئة خلال الشهور القليلة الماضية، وتولت هذه الحكومة السلطة في أغسطس بعد احتجاجات سقط خلالها قتلى أجبرت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة على الفرار إلى الهند.

حجم الخسائر الزراعية الإجمالية على مستوى البلاد

وأضرت الفيضانات بشدة أيضا بمنتجات زراعية أخرى تضمنت ما يزيد على 200 ألف طن من الخضراوات. وتقدر الخسائر الزراعية الإجمالية على مستوى البلاد بسبب الفيضانات بنحو 45 مليار تاكا (380 مليون دولار).

وتنتج بنجلاديش، وهي ثالث أكبر منتج للأرز في العالم، ما يقرب من 40 مليون طن من الأرز سنويا لإطعام سكانها البالغ عددهم 170 مليون نسمة. لكن الكوارث الطبيعية كثيرا ما تؤدي إلى تعطيل الإنتاج وإلى زيادة الاعتماد على الواردات.

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بنجلاديش الفيضانات الأرز أمطار موسمية غزيرة

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