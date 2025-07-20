طرحت ميتسوبيشي، سيارتها الجديدة ميتسوبيشي ديستيناتور التي تتسع 7 ركاب، وهي تقريبًا بنفس حجم سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر، طولها الإجمالي أقصر قليلًا، لكن قاعدة عجلاتها الأطول ببضع بوصات.

مواصفات سيارات ميتسوبيشي ديستيناتور الجديدة





وتصل سيارات ميتسوبيشي ديستيناتور بنفس قوة أوتلاندر أيضًا، ليس بمحركها الهجين القابل للشحن، بل محركها التوربيني رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، والذي سيصل قريبًا إلى الوكلاء في الولايات المتحدة، سيولد قوة 161 حصانًا وعزم دوران يبلغ 184 رطل-قدم.



وكما هو معتاد في سيارات ميتسوبيشي الحديثة، تأتي السيارة مزودة بناقل حركة متغير باستمرار (CVT)، والمثير للدهشة أنها لن توفر نظام الدفع الرباعي، تستهدف ديستيناتور سوق جنوب شرق آسيا.



حصلت سيارة ديستيناتور على العديد من الأزرار الفعلية بدلًا من شاشات اللمس غير الضرورية، كما تحتوي على شاشة مركزية مقاس 12.3 بوصة وإطار مدمج بها ويلتف حولها، لوحة العدادات نفسها مدمجة بشكل جيد في لوحة القيادة بدلًا من أن تكون مسطحة كما هو الحال في سيارات هيونداي الحديثة. إنها فريدة من نوعها، ولكنها في الوقت نفسه غريبة بشكل فريد.

مزودة بأحدث أنظمة السلامة من ميتسوبيشي، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام تحذير النقاط العمياء، وغيرها كما توفر سقفًا بانوراميًا، ونظام ستيريو ياماها.

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