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مياه الإسكندرية تواصل حملاتها لإزالة التعديات على الشبكة بفرع السيوف

مياه الإسكندرية تواصل
مياه الإسكندرية تواصل حملاتها لإزالة التعديات على الشبكة

شنت إدارة المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مياه الشرب بالاسكندرية، اليوم الأثنين، حملات موسعة لإزالة التوصيلات غير القانونية على شبكة مياه الشرب بمناطق شرق المحافظة.

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واستهدفت الحملات مناطق عزبة محسن الكبيرة، عزبة محسن الصغيرة، المراغي، والربعمائة، الواقعة في نطاق فرع السيوف، حيث تم رفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة) عن العقارات المخالفة، وقطع المياه عن المستخدمين غير المتعاقدين، تنفيذًا للقانون وضمانًا لوصول الخدمة للمشتركين الملتزمين.

كما تم خلال الحملة تحصيل مستحقات الشركة من العملاء المتعاقدين، وتلقي شكاوى المواطنين في تلك المناطق، والعمل على حلها بشكل فوري، بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية، وتقديم التسهيلات المطلوبة للراغبين في تقنين أوضاعهم والتعاقد الرسمي مع الشركة.

وفى كلمته، أكد المهندس أحمد جابر أن الشركة تسعى  إلى ضمان حصول كل مواطن على حقه المشروع في خدمة المياه بشكل قانوني.

وشدد على أن التعدي على الشبكة يمثل إهدارًا لموارد الدولة وحقوق الآخرين، لذا، فإننا مستمرون في حملاتنا الرقابية دون تهاون، وندعو جميع المواطنين إلى سرعة التوجه لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الشركة، بما يحقق مصلحة الجميع ويضمن استدامة الخدمة.”

وأكدت الشركة استمرار تنفيذ هذه الحملات في مختلف أنحاء المحافظة، في إطار خطة منهجية لضبط منظومة استهلاك المياه والحفاظ على المرافق الحيوية.

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بالاسكندرية السيوف المهندس احمد جابر

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