تجميع سيارات "چيب جراند شيروكي إل" داخل المصانع المصرية

وفرت جيب العديد من الفعاليات الصيفية داخل السوق المصري لتنشيط حركة البيع والشراء، وذلك خلال توفير العديد من عروض الصيانة المجانية لمدة 3 سنوات، على سيارات "چيب جراند شيروكي" الجديدة كليًا، أو حتى 400 ألف كيلومتر.



وتتميز سيارات "چيب جراند شيروكي إل"، التي تم تجميعها في مصر من خلال مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات – AAV، حصلت على نظام الدفع الرباعي SUV وروعة التصميم العصري المترف، فهي تأتي لأول مرة بسبعة مقاعد، لتمنح العائلة مزيدًا من الرحابة والمرونة، إلى جانب محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة تصل إلى 290 حصانًا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يضمن قيادة سلسة واستجابة مثالية على مختلف الطرق والتضاريس.



التصميم الداخلي لـ"چيب جراند شيروكي إل"

التصميم الداخلي لـ"الچيب جراند شيروكي إل" يرتقي بمفهوم الرفاهية إلى مستوى جديد؛ بدءًا من المقاعد الجلدية الواسعة، وصولًا إلى أحدث تقنيات الاتصال ونظم الترفيه ونخبة من مزايا الأمان والسلامة الذكية التي تضع راحتك وعائلتك على رأس الأولويات.

من الداخل، تكتشف لوحة قيادة مصممة بعناية مع شاشة لمس مقاس 10.1 بوصة مدعومة بنظام Uconnect 5 الأحدث، إضافةً إلى شاشة عدادات رقمية عصرية، وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وأنظمة مساعدة متطورة تمنحك الثقة الكاملة في كل رحلة.

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