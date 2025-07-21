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اختتام فعاليات جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

زار الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، فعاليات جناح الأزهر الشريف، حيث أشاد بالمشاركة الفاعلة والتنوع الثقافي والتربوي الذي قدّمه الجناح.

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ورافقه في الزيارة الختامية كل من الدكتور علي بركات مدير التعليم الثانوي، مصطفى بهي مدير التعليم الابتدائي، ومحمد سعد القائم بعمل مدير إدارة الأمن.

وتفقدوا أركان الجناح المختلفة، ومنها ركن رياض الأطفال والتربية الفنية وركن الفتوى، وأشادوا بما قُدم من محتوى هادف يُجسد وسطية الأزهر ويعزّز قيم الانتماء والتسامح. 

وأكد أن مشاركة منطقة الإسكندرية الأزهرية تعكس رؤية الأزهر في نشر العلم والفكر المستنير، مثمنًا جهود القائمين على التنظيم والتنسيق طوال أيام المعرض، مقدما أسمى آيات والتقدير لتوجيه التربية الفنية وكل المعلمين والمعلمات الذين ساهموا بإسهامات واضحة أثرت المعرض.

كما قدم الشكر لإدارة رياض الأطفال ومعلميها على كافة الفعاليات التي قدمت خلال فترة المعرض وكذلك قدم  الشكر والتقدير لركن الفتوي وجميع المشاركين من قطاع المعاهد الأزهرية ومشيخة الأزهر الشريف.

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