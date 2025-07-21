أرقام أحمد حسن كوكا في أوروبا بعد اقترابه من الأهلي

تتجه أنظار النادي الأهلي نحو المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا"، لاعب لوهافر الفرنسي السابق، لتعزيز خط هجومه، وذلك في ظل اقتراب رحيل مهاجمه الحالي وسام أبو علي.

كوكا يحلم بالعودة للأهلي

وفجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بأن كوكا يُبدي رغبة قوية في اللعب بقميص الأهلي، ويحدوه حلم العودة لقيادة هجوم الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.

يُذكر أن عقد كوكا مع نادي لوهافر قد انتهى بنهاية الموسم الماضي، مما يجعله متاحًا مجانًا.

أرقام كوكا في مسيرته الاحترافية

بدأ كوكا، البالغ من العمر 32 عامًا، مسيرته الكروية في الأهلي قبل أن يرحل عام 2011 إلى فريق ريو آفي البرتغالي تحت 19 عامًا.

وقدم كوكا مع ريو أفي البرتغالي والتي بدأها بعد الخروج من الأهلي، وظل رفقتهم حتى 2016 قبل أن يعود لهم من جديد في 2024 لمدة نصف موسم.

وطوال مسيرته مع ريو افي لعب كوكا 109 مباريات وسجل 34 هدفا وصنع 4 ومع براجا البرتغالي لعب 108 مباريات وسجل 25 هدفا.

أحمد حسن كوكا مع ريو أفي البرتغالي،فيتو

وكانت أكثر تجربة نجح فيها كوكا كانت رفقة أولمبياكوس اليوناني ولعب 97 مباراة وسجل 38 هدفا وصنع 7.

أحمد حسن كوكا برفقة اولمبياكوس،فيتو

كما شارك مع ألينا سبور التركي في 38 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 3 أهداف وكوينا سبور التركي لعب 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

أحمد حسن كوكا بدون نادي حاليا بعد نهاية مشواره مع لوهافر الفرنسي، ولعب الموسم الماضي 27 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدف.

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