بعد تصدرها التريند، أبرز تصريحات آمال ماهر عن حياتها الشخصية (فيديو)

تصدرت المطربة آمال ماهر ، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح ألبومها الجديد “حاجة غير”، والذي تضمن 10 أغانٍ.

آمال ماهر تحتفل بألبومها الجديد

أصدرت “أمال” عددا من التصريحات عن حياتها الشخصية وألبومها الجديد خلال احتفالها مع نجوم إف إم في برنامج جيهان عبدالله

وبعد تصدر آمال ماهر التريند، ترصد فيتو من خلال السطور التالية، أبرز تصريحات المطربة عن حياتها الشخصية وألبومها الجديد

وقالت آمال ماهر عن فكرة زواجها ومواصفات فتي أحلامها: أنه يكون بيتقي ربنا فيا، ويكون عنده ثقة في نفسه، اللي عنده ثقة في نفسه هيتمنى أن المرأة تكون أنجح منه".

و أكدت آمال، أنها لاتحب أن أحد يصنفها ولا يلقبها، موضحة: ممكن أكون رقم واحد عند حد وحد تاني ولا حاجة بأي حق أقول أنا رقم واحد الناس هي اللي بتقيمك وأنا بحب اسمى جدا.

وأشارت “آمال” إلى:" أنها متابعة جيدة للساحة الفنية والمطربات الآخريات"، موضحة:" اسمع كل حاجة علشان تعرفي مكانك فين".

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