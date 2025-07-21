السكك الحديدية تكشف تفاصيل الفيديو المتداول لكمسري مع أحد المخالفين

كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية تفاصيل وملابسات الفيديو المتداول لمشرف أحد القطارات وهو يتعامل بشكل غير لائق مع أحد المخالفين.

تعدي كمسري على راكب

وأعلنت الهيئة أنه بخصوص الفيديو الذي تم نشره عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي والخاص بحدوث مشادة بين أحد مشرفي القطارات وأحد الطلبة، فقد قامت الهيئة باستدعاء مشرف القطار ويدعى أسامة عبد العزيز كامل سليم، وتم التحقيق معه بشأن هذه الواقعة، وتبين أن هذه الواقعة حدثت يوم ١٨/ ٧/ ٢٠٢٢ منذ ٣ سنوات بمحطة زفتى على قطار 246 ركاب الزقازيق طنطا والراكب كان مخالف باشتراك منتهي ويحاول الهروب لعدم دفع قيمة الاشتراك المنتهي بقيمة ٢٧٢٠ جنيه.

كما أكدت الهيئة أن التعليمات الصادرة لكافة العاملين بالهيئة على الاحترام التام لكل الركاب والتسابق لخدمتهم وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، وأن يكون التعامل مع الركاب في كافة المواقف وفقا للأطر والضوابط القانونية خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع.



وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والشائعات والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة.

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