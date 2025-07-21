الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تكشف تفاصيل الفيديو المتداول لكمسري مع أحد المخالفين

قطار
قطار
ads

كشفت الهيئة  القومية للسكك الحديدية تفاصيل وملابسات الفيديو المتداول لمشرف أحد القطارات وهو يتعامل بشكل غير لائق مع أحد المخالفين.

تعدي كمسري على راكب 

وأعلنت الهيئة أنه بخصوص الفيديو الذي تم نشره عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي والخاص بحدوث مشادة بين أحد مشرفي القطارات وأحد الطلبة، فقد قامت الهيئة باستدعاء مشرف القطار ويدعى أسامة عبد العزيز كامل سليم، وتم التحقيق معه بشأن هذه الواقعة، وتبين أن هذه الواقعة  حدثت  يوم ١٨/ ٧/ ٢٠٢٢  منذ ٣ سنوات بمحطة زفتى على قطار 246 ركاب الزقازيق طنطا والراكب كان مخالف باشتراك منتهي ويحاول الهروب لعدم دفع قيمة الاشتراك المنتهي بقيمة ٢٧٢٠ جنيه.


كما أكدت الهيئة أن التعليمات الصادرة لكافة العاملين بالهيئة على الاحترام التام لكل الركاب والتسابق لخدمتهم وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، وأن يكون التعامل مع الركاب في كافة المواقف وفقا للأطر والضوابط القانونية خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع.

 


وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والشائعات والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر ع الهيئة القومية

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

برغم اتهامه بتشويه وجهها، الطبيب اللبناني يوثق قيامه بعمليات تجميل جديدة لريهام سعيد (فيديو)

بعد رأس الحكمة بـ 50 كم، قطر تستعد لضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة في الساحل الشمالي

الزمالك يخطر محمود بنتايك بهذا الأمر

شعبة الأدوية تحذر من بوادر أزمة في سوق الدواء وتستغيث برئيس الوزراء

خدمات

المزيد

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

انخفاض العنب والتفاح والشمام، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أخطاء أول سنة قيادة وطرق تفاديها لإطالة عمر السيارة

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

بقرار من الطيب، تكليف حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية (مستند)

هل «الدايم» من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز تسمية شركة به؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية