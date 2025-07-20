الائتلاف المصري يختتم دورته التدريبية لمتابعة انتخابات الشيوخ في شمال الصعيد

اختتم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم، سلسلة دوراته التدريبية بمحافظات شمال الصعيد، والتي استمرت على مدار يومين، لتأهيل متابعيه على آليات ووسائل متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها في عام 2025.

متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

وشهدت الدورات التي عقدت بمحافظتي بني سويف والمنيا والتي قام بالتدريب فيها خبير النظم الانتخابية عبد الناصر قنديل مشاركة واسعة من المتابعين المحليين، وتضمنت تدريبًا عمليًّا على المعايير القانونية والدولية لمتابعة العملية الانتخابية، وقواعد السلوك المهني، وآليات التوثيق وإعداد التقارير.

متابعة الاستحقاقات الدستورية



ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود الإئتلاف لتعزيز النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية، ودعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة وبما يتسق مع المعايير الدولية.



وأكد الائتلاف استمراره في تنظيم المزيد من الدورات التدريبية في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، ضمن خطته الوطنية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

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