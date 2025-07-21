أول معيد كفيف بجامعة سوهاج يحصل على الماجستير في الإعلام

أعرب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فخره بحصول الباحث عربي محمد نعمان المعيد بقسم الإعلام بكلية الآداب على درجة الماجستير بتقدير ممتاز، وهو أول معيد كفيف يتم منحه درجة الماجستير بجامعة سوهاج، وذلك عن الرسالة المقدمة بعنوان "دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الشباب المصري نحو الأزمة الاقتصادية"، مهنئاََ الباحث على تفوقه وتغلبه على مصاعب وتحديات الإعاقة.

وأكد أنه فقد بصره ولكن أنعم الله عليه بالبصيرة والعزيمة والقوة لتخطي كل العقبات واجتياز سنوات الدراسة، واستكمال الدراسات العليا والحصول على مقعد متفرد بين أعضاء الهيكل الأكاديمي بقسم الإعلام، متمنيًا للباحث دوام النجاح والتوفيق والاستمرار في التقدم والازدهار.

أول معيد كفيف بجامعة سوهاج يحصل على درجة الماجستير في الاعلام

وقال الدكتور محمد توفيق عميد الكلية، أن لجنة الإشراف على الرسالة ضمت كلا من الدكتور صابر حارص محمد، أستاذ الصحافة المساعد المتفرغ بقسم الإعلام، والدكتورة أسماء عبد الراضي السمان، مدرس الصحافة بالقسم، أما لجنة لجنة المناقشة والحكم فقد شملت كلا من الدكتور حلمي محمود محسب، رئيس قسم الإعلام الإلكتروني بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة قنا (رئيسًا ومناقشًا)، والدكتور صابر حارص، والدكتور أحمد حسين محمدين، أستاذ الصحافة المساعد المتفرغ بكلية الآداب بسوهاج.

جدير بالذكر أنه تم تعيين الباحث عربي محمد نعمان معيداََ بقسم الإعلام بكلية الآداب عام 2022، بعد حصوله على الترتيب الأول على دفعته رغم ظروف اعاقته البصرية وتحديات الدراسة بالجامعة.

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