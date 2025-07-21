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أخبار مصر

"جبران" يكشف موعد تطبيق قانون العمل الجديد

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

كشف وزير العمل محمد جبران، عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مشيرًا إلى أنه سيبدأ تطبيقه رسميا أول سبتمبر المقبل.

وكشف وزير العمل خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة جادة في ضبط سوق العمل، وتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق العدالة ويعزز مناخ الأمان والاستقرار في بيئة العمل.

وأكد وزير العمل إن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستحكم بقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد، يوضح تفاصيل العلاقة التعاقدية، ويضمن الحقوق والواجبات للطرفين، مؤكدا أن الشركات الملتزمة مرحب بها، أما الشركات المخالفة فستُتخذ ضدها الإجراءات القانونية الحاسمة.

 

وقال وزير العمل محمد جبران إنه لن يتم ترك هذه الفئة من العمالة دون حماية، لم نقر قانون العمل لنضعه على الرف، بل لينفذ على أرض الواقع.

وقال: "مش هنسيب شركة أو محل إلا وهو تحت الرقابة".

 

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