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خارج الحدود

تخدم 70 ألف فلسطيني.. تعطل آبار مياه بعد هجوم مستوطنين إسرائيليين

آبار مياه، فيتو
آبار مياه، فيتو

قالت مصلحة المياه الفلسطينية، اليوم الإثنين: إن مجموعة من آبار المياه التابعة لها في شرق مدينة رام الله يستفيد منها نحو 70 ألف فلسطيني تعطلت بعد أن هاجمها مستوطنون إسرائيليون.

ووصفت المصلحة، في بيان، الهجوم بأنه "تطور غير مسبوق أدى إلى توقف الضخ بشكلٍ كامل من آبار ومحطات المياه في منطقة عين سامية شرق كفر مالك".


وقالت: إن طواقمها "فقدت السيطرة والتحكم التقني والإداري على كامل المنظومة المائية في عين سامية بفعل سلسلة من الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت على نحو مباشر شبكات الكهرباء ومعدات الضخ وأنظمة الاتصالات وكاميرات المراقبة".

تعطل  آبار مياه بعد هجوم مستوطنين إسرائيليين

وأضافت أن ذلك "أدى إلى توقف العمل كليا وتعطيل الضخ إلى عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في شمال وشرق محافظة رام الله والبيرة".

وآبار المياه التي تعطلت أسفل السفوح الشرقية لرام الله في منطقة خالية من السكان سوى بعض التجمعات البدوية التي رحل أغلبها عن المنطقة، وهو ما عزته إلى "استمرار هجمات المستوطنين عليها".
ولم يصدر بعد تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة على بيان مصلحة المياه الفلسطينية.

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