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أخبار مصر

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 604 شاحنات و260 سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

 وشملت حركة الواردات بـ هيئة موانئ البحر الأحمر 4000 طن بضائع، 350 شاحنة و220 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 254 شاحنة و40 سيارة. 

ويغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة  Alcudia Express, فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express  والحرية 2. وشهد ميناء نويبع تداول 2853 طن بضائع و254 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة واور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1973 راكبا بموانيها.

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر تداول الحاويات

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