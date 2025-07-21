سؤال برلماني بشأن ضعف منظومة تسويق المحاصيل الزراعية

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، وذلك حول ضعف منظومة تسويق المحاصيل الزراعية وغياب آلية التسعير العادل للفلاحين.

وأشار شمس الدين في سؤاله، إلى معاناة الفلاحين والمزارعين في مختلف المحافظات من ضعف منظومة تسويق المحاصيل الزراعية، وغياب آلية واضحة ومُلزِمة لتحديد أسعار عادلة تُراعي تكاليف الزراعة المتزايدة، وتضمن هامش ربح مناسب يُحفّز على استمرار الإنتاج.

تكدس بعض المحاصيل لدى المزارعين

وقال النائب السيد شمس الدين: إن ذلك الأمر أدى إلى تكدس بعض المحاصيل لدى المزارعين وعدم وجود جهات تتسلمها بالسعر العادل واستغلال التجار والوسطاء للفلاحين في ظل غياب دور الحكومة في الشراء المباشر أو دعم التسويق وعزوف بعض الفلاحين عن زراعة بعض المحاصيل المهمة بسبب خسائر سابقة اضافة إلى غياب التنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والتجارة في التخطيط والشراء والتسويق.

وضع تسعيرة استرشادية مُلزمة للمحاصيل الرئيسية

وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة الاسراع فى اتخاذ مجموعة من الاجراءات فى مقدمتها وضع تسعيرة استرشادية مُلزمة للمحاصيل الرئيسية تُعلن قبل بداية الموسم الزراعي وذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتفعيل دور الجمعيات الزراعية في تسويق المحاصيل وتوفير قنوات شراء مباشرة من الفلاحين مع قيام وزارة التموين بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين بالسعر العادل لتكوين مخزون استراتيجي ودعم الفلاحين من خلال توفير مراكز تجميع وتخزين مبرد في المناطق الزراعية والتنسيق بين الوزارات المعنية لإطلاق منظومة تسويق متكاملة للفلاح تضمن الاستقرار الزراعي والغذائي مشيرًا الى اتخاذ هذه الاجراءات سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية الأساسية والاستراتيجية للحد من الفاتورة الاستيرادية.

توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية

وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة إيجاد حلول عاجلة وجذرية لمعاناة الفلاحين من عدم توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعيه ووجودها خارج الجمعيات بأضعاف الثمن مؤكدًا على ضرورة مواجهة احتكار الأسمدة وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وغير مبررة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يرتكبون المخالفات فى رفع أسعار الأسمدة.

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