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أخبار مصر

وزير العمل يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق حملة "سلامتك تِهمنا" غدًا

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

يعقد وزير العمل  محمد جبران، مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الاثنين، بمقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا"، والتي تستهدف في المرحلة الأُولىَ،تقديم الحماية لعمالة توصيل الطلبات "الديلفري".

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرنامج الحكومة،بتقديم الحماية اللازمة للفئات الأكثر إحتياجًا، وتوفير بيئة عمل لائقة لها.

وسوف يُشارك في المؤتمر ممثلين من الشركات المَعنية بهذا القطاع، وسيتم استعراض كافة التحديات التي تواجه هذه الشريحة من المجتمع،وطُرق الحماية التي سوف تُقَدم لها مع بداية انطلاق "الحملة"، وتوفير "مهمات الوقاية" لمواجهة كافة المخاطر، وكذلك الإعلان عن الخطة التفتيشية الكاملة لتوفير بيئة عمل لائقة وأمان وظيفي لـ"عمال الديلفري".

وسوف يُجيب الوزير عن كافة تساؤلات الإعلاميين من مُحرري الصحف، ومُمثلي القنوات الفضائية، و"الشركات" المُشاركة.

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