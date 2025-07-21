مصرع سائق توك توك في قرية بالمنوفية

شهدت مدينة الباجور بمحافظة المنوفية منذ قليل حادثا مأساويا راح ضحيته سائق توكتوك بعدما صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوفاة شاب يدعي أحمد نصر يبلغ من العمر ٣٥ عاما بعد اصطدام قطار بالتوك توك الذي يستقله.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية يعمل سائقا على توكتوك وكان في طريقه إلى أحد المشاوير قبل أن تداهمه عجلات القطار وترديه قتيلًا في الحال.

وسادت حالة من الحزن بين جميع المتواجدين بالمكان وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الباجور تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه لذويه.

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