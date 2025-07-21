الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع سائق توك توك في قرية بالمنوفية

مصرع سائق توك توك
مصرع سائق توك توك بقرية بالمنوفية

شهدت مدينة الباجور بمحافظة المنوفية منذ قليل حادثا مأساويا راح ضحيته سائق توكتوك بعدما صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوفاة شاب يدعي أحمد نصر يبلغ من العمر ٣٥ عاما بعد اصطدام قطار بالتوك توك الذي يستقله. 

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية يعمل سائقا على توكتوك وكان في طريقه إلى أحد المشاوير قبل أن تداهمه عجلات القطار وترديه قتيلًا في الحال.

وسادت حالة من الحزن بين جميع المتواجدين بالمكان وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الباجور تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه لذويه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية قطار بنها منوف محافظة المنوفية مستشفي الباجور

مواد متعلقة

ضبط 7 آلاف قطعة شيكولاتة مجهولة المصدر في الباجور بالمنوفية (صور)

محافظ المنوفية يناقش نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وهيئة الأبنية التعليمية

سباق بالدراجات النارية ينهي حياة مدير مدرسة بالمنوفية

ضبط كيان مخالف لإنتاج "البطاطس نصف المقلية " باستخدام زيوت منتهية الصلاحية في المنوفية

طلاب "زراعة المنوفية" مستاؤون بسبب الإعلان عن "السمر كورس" قبل نتائج الترم الثاني

صفراء ورائحتها كريهة، أهالي كفر الحمادية بالمنوفية يشتكون من المياه (فيديو)

انفجار خط مياه رئيسي بقرية في المنوفية (صور)

صورة تدمي القلب، طفل المنوفية يظهر باكيًا بعد وفاة والده تحت عجلات سيارة

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

بعد رأس الحكمة بـ 50 كم، قطر تستعد لضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة في الساحل الشمالي

انخفاض العنب والتفاح والشمام، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

برغم اتهامه بتشويه وجهها، الطبيب اللبناني يوثق قيامه بعمليات تجميل جديدة لريهام سعيد (فيديو)

الأهلي يواجه الملعب التونسي في أول ودياته بالمعسكر الخارجي

الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة..اليوم

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والمكرونة وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

خدمات

المزيد

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

انخفاض العنب والتفاح والشمام، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أخطاء أول سنة قيادة وطرق تفاديها لإطالة عمر السيارة

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بقرار من الطيب، تكليف حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية (مستند)

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

هل «الدايم» من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز تسمية شركة به؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية