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ثقافة وفنون

مليون مشاهدة في 4 أيام، "مكسرات" لـ أحمد سعد تتصدر تريند اليوتيوب

أحمد سعد
أحمد سعد

تصدر المطرب أحمد سعد، تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، بأغنية جديد بعنوان "مكسرات".

في هذا السياق، حققت الأغنية مايقرب من مليون مشاهدة بعد أربع أيام من طرحها.

 

من ناحية آخرى، ظهر سعد في مقطع مصوّر وهو يؤدي رقصة خفيفة بصحبة ابنته على أنغام الأغنية، في مشهد حاز إعجاب عدد واسع من المتابعين، الذين تداولوا الفيديو عبر مختلف المنصات، معبرين عن إعجابهم بالعفوية والطاقة الإيجابية في المقطع.

 

ويأتي هذا التحدي ضمن سلسلة من المبادرات الترفيهية التي دأب سعد على تقديمها في الآونة الأخيرة، بعد النجاح اللافت لتحديات مشابهة، أبرزها "مفتقدني"، التي انتشرت سريعًا وخلقت موجة من الفيديوهات الطريفة والراقصة بمشاركة الجمهور وعدد من صناع المحتوى.

 

وشهد تحدي "مكسرات" انضمام عدد من الوجوه المعروفة، من بينهم الفنانة رنا رئيس وهيدي كرم، حيث نشروا مقاطع خاصة بهم وهم يؤدون التحدي على طريقتهم، مما ساعد على تعزيز انتشاره بين الجمهور وزاد من حالة التفاعل.

 

أغنية "مكسرات" من تأليف حازم إكس، وألحان أحمد طارق يحيى بالمشاركة مع حازم إكس، والتوزيع الموسيقي لأحمد طارق يحيى وفلسطيني، بينما تولى هاني محروس مهمة الميكس والماستر، وأخرج الفيديو كليب طه التونسي.

 

ألبوم "بيستهبل" يضم مجموعة من الأغاني التي تتنوع بين الإيقاع السريع والنصوص الساخرة، ويواصل سعد من خلاله الحضور بقوة على المنصات الرقمية والمشهد الموسيقي العربي.

 

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الطاقة الايجابية الفنانة رنا رئيس المطرب أحمد سعد أحمد سعد هاني محروس صناع المحتوي

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