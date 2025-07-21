تجديد حبس سائق بتهمة انتحال صفة موظف في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس سائق سيارة بتهمة السير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة، واعتدى لفظيًا على أحد المواطنين، ثم هدده وادعى كونه موظفًا بإحدى الجهات الحكومية، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة، ويقوم بالتعدي لفظيًا على أحد المواطنين، مدعومًا بتعليق صوتي يشير إلى قيامه بتهديد المبلغ وادعائه كونه موظفًا بإحدى الجهات الحكومية.



وبتكثيف التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، والذي تبيّن أنه صاحب محل للبصريات ومقيم بمحافظة القاهرة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو، أثناء مروره بدائرة قسم شرطة ثانِ السلام، واعترف بادعائه الكاذب بكونه موظفًا حكوميًا بغرض ترهيب المتواجدين في موقع الحادث ومنعهم من التدخل أو تصويره، أملًا في الهروب من المساءلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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