مجلس جامعة الأزهر يوجه بعقد دورات تربية عسكرية استثنائية لطلاب الفرق النهائية

وجه مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بقرب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وطالب المجلس في اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي، والعقيد محمود عابد، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والأستاذ حامد سيد إسماعيل، الأمين العام المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد علي حسين، مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة، عمداء كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم بالعمل على سرعة تصحيح الامتحانات أولًا بأول من أجل إعلان نتائج الفرق النهائية؛ حرصًا على مصلحة الطلاب الذين لديهم معاملات تجنيدية خلال الأسابيع القادمة.

كما طالب مجلس شئون التعليم بعقد دورات "تربية عسكرية" استثنائية لطلاب الفرق النهائية؛ تيسيرًا عليهم لإنهاء معاملاتهم التجنيدية في موعدها المقرر لها، بجانب عقد دورات تربية وطنية للطالبات المستجدات.

مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر يوجه بعقد دورات تربية عسكرية استثنائية

وعلى الفور كانت الاستجابة من العقيد محمود عابد، مدير إدارة التربية العسكرية، الذي قرر عقد دورات تربية عسكرية استثنائية لطلاب الفرق النهائية؛ استجابة لطلب المجلس، ودورات تربية وطنية للطالبات مع سرعة تخصيص منسق تربية عسكرية وتربية وطنية بجميع الكليات؛ للتعاون والتكامل وسرعة الأداء.

من جانبه وجه المجلس الشكر والتقدير لمدير إدارة التربية العسكرية علي سرعة الاستجابة، وأعلن الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي، فتح باب التسجيل لطلاب الفرق النهائية من أجل الحصول على دورات التربية العسكرية من خلال هذا الرابط



مشروع "الميثاق الأخلاقي للمجتمع الجامعي بجامعة الأزهر"

كما ناقش المجلس مشروع "الميثاق الأخلاقي للمجتمع الجامعي بجامعة الأزهر" وقواعد وضوابط العمل داخل الكنترولات، ومدى جاهزية كليات الجامعة للمشاركة في مقترح إعداد برامج خاصة تواكب سوق العمل، وآليات وضوابط إعداد دليل اختبارات القدرات بكليات علوم الرياضة، وآليات وضوابط حصول الطلاب على فرص استثنائية، وطالب المجلس بعمل حصر شامل لمعدلات الأداء الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

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