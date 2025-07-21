ساقية الصاوي تواصل تألقها في يوليو بفعاليات فنية وثقافية متنوعة

تواصل ساقية عبد المنعم الصاوي تقديم برنامجها الفني المتنوع خلال النصف الثاني من شهر يوليو الجاري، وسط إقبال جماهيري لافت وحالة من التفاعل الثقافي والفني النشط، حيث تجمع العروض بين الموسيقى البديلة، والطرب، والفلكلور الشعبي، والمسرح العائلي، لتؤكد الساقية مرة أخرى مكانتها كمنبر مفتوح للفنون الشابة والراسخة على حد سواء.

وتشهد الأيام المتبقية من يوليو حفلات مميزة لعدد من الفرق والفنانين البارزين، بالإضافة إلى عروض موسيقية ومسرحية تجذب جمهورًا متنوعًا من كافة الأعمار.

أبرز الفعاليات المتبقية في يوليو 2025:

الأربعاء 23 يوليو: سوبرانو باند تُحيي حفلًا غنائيًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بمقر الساقية في الزمالك، بأسعار تذاكر تبدأ من 150 جنيهًا.

في نفس الموعد، يقام عرض سبيستون Tribute على المسرح المواجه للنيل، ويعيد ذكريات جيل التسعينات بأغاني الرسوم المتحركة الشهيرة، بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا.

الخميس 24 يوليو: كاسيت 90 يقدم حفلًا يستعرض أشهر أغاني التسعينيات على مسرح Wisdom M، بسعر تذكرة 300 جنيه.

أما فرقة الحرملك باند فتُحيي عرضًا غنائيًا بنكهة شرقية معاصرة على مسرح River L، بسعر 180 جنيهًا.

الجمعة 25 يوليو: فرقة طبلة الست تُقدّم عرضًا فنيًا مستوحى من الفلكلور الصعيدي والريفي، تشارك فيه 12 عازفة بطبول ومزمار ودفوف، في تمام الثامنة مساءً على River L، بسعر تذكرة 300 جنيه.

كما تستضيف الساقية في نفس الليلة حفلًا مرتقبًا لفرقة Cairo-OK (كايروكي)، أحد أبرز الفرق الغنائية المستقلة، وسط توقعات بنفاد التذاكر.

السبت 26 يوليو: Figure 09 تقدم أمسية موسيقية بديلة على مسرح River Standing، في حفل يبلغ سعر تذكرته 250 جنيهًا.

وعلى خشبة مسرح Wisdom M، تعرض فرقة زي الهوا سهرة رومانسية مفعمة بالمشاعر، بسعر تذكرة 150 جنيهًا.

الأحد 27 يوليو: تُقدَّم المسرحية العائلية "متحف الشوكولاتة" على مسرح Wisdom M في تمام الساعة السابعة مساءً، وهي مخصصة للأطفال والعائلات، بتذكرة رمزية تبلغ 60 جنيهًا.

الثلاثاء 29 يوليو: تطل فرقة زئير على جمهورها في حفل صاخب من موسيقى الروك والطاقة العالية على مسرح River Standing، بسعر 200 جنيه.

الأربعاء 30 يوليو: يستعد النجم الكبير علي الحجار لإحياء حفله المنتظر على مسرح River L، حيث يُقدم باقة من أشهر أغانيه الوطنية والعاطفية مثل "فجر بلادي" و"الميدان"، ويبدأ الحفل في التاسعة مساءً، بسعر تذكرة يبلغ 400 جنيه.

الخميس 31 يوليو: تُختتم فعاليات الشهر بحفل قوي لفرقة مسار إجباري في فرع ساقية الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد، ضمن موسم حفلات الفروع الجامعية، بسعر تذكرة 350 جنيهًا، في عرض يتوقع أن يستقطب عشاق الموسيقى البديلة من مختلف الأعمار.

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