إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يعاني نقصا حادا في الضباط

كشف تقرير لصحيفة معاريف العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه حاليًا نقصًا يقدر بحوالي 300 ضابط في مناصب قادة فصائل القوات البرية.

وأشار التقرير إلى أن هذا النقص يتركز بشكل خاص في سلاح الهندسة الذي يعاني من فجوة حادة في قادة الفصائل وفرق الهندسة والتفكيك.

وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه صعوبة في إقناع الجنود ذوي الكفاءة بالالتحاق بدورة الضباط، وهو ما دفعه في الأشهر الماضية إلى تعيين ضباط من وحدات نظامية واحتياطية لم يجتازوا دورة قادة السرايا.

من جانب آخر، أكدت مصادر في جيش الاحتلال عبر مكتب المتحدث العسكري، أن الجيش لا يعاني من فجوات في قادة الفرق في الكتائب والوحدات النظامية، مشيرة إلى أن التحديات الحالية تتعلق بشكل رئيسي بالوحدات البرية المتخصصة مثل الهندسة والتفكيك.

حسم المواجهة مع حركة حماس

وكان أمهات جنود إسرائيليون يخدمون في قطاع غزة نظمن تظاهرة أمام منزل رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير.

ووفقا للإعلام العبري، فإن أمهات جنود جيش الاحتلال طالبن رئيس الأركان بوقف الحرب وإعادة أبنائهن من غزة.



أجرى رئيس أركان الاحتلال إيال زامير جولة ميدانية وتقدير موقف، اليوم الأحد، في قطاع غزة، رافقته قيادات عسكرية رفيعة المستوى، بما في ذلك قائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة 98.

وأشاد زامير بالجهود العسكرية للقوات الإسرائيلية، مؤكدا أن إنجازاتها الميدانية تسرع حسم المواجهة مع حركة حماس وتفتح الباب أمام إمكانية إبرام صفقة لتحرير الأسرى.



وخاطب زامير الجنود قائلا: "تخوضون بكل شجاعة حربا عادلة ليس لها مثيل، وأهدافنا والإنجازات التي تحققونها تسجل تغييرا أمنيا لسنوات عديدة في المستقبل". وذلك وفق تعبيره.

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