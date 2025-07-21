نقابة المهن الموسيقية تفحص فيديوهات جديدة من الساحل الشمالي

قررت نقابة المهن الموسيقية، فحص الفيديوهات التي تم رصدها مجددا، لعدد من المطربين في الساحل الشمالي، وذلك بعد إيقاف ثلاث مطربين عن الغناء وشطبهم من النقابة.

في هذا السياق، بدأت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، في عقد جلسات مستمرة، لفحص الفيديوهات التى رصدت بواسطة أحد أعضاء النقابة، وذلك من أجل تحديد العقوبات المقرر توقعها على المطربين.

على الجانب الآخر، أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا موجّهًا لأعضاء الجمعية العمومية، وحاملي التصاريح، والجمهور، تضمن عدة نقاط بشأن المخالفات في الحفلات الموسيقية، خاصة في الساحل الشمالي.

أولًا: أوضح النقيب أنه في سرية تامة، وبدون تغطية إعلامية، جرى رصد ومتابعة الحفلات التي أُقيمت بالقاهرة والمحافظات، خاصة في الساحل، باستخدام الفيديوهات المتاحة. وبناءً على ما تم رصده من مخالفات، تم شطب عضوية ثلاثة من أعضاء شعبة الأداء الصوتي نهائيًا، بعد مخالفتهم لتعهدات سابقة، تضمنت سحب فيديوهات قديمة ومنع عرضها مجددًا، وأكد أنه تعمّد عدم إعلان الأسماء لتفادي منحهم شهرة غير مستحقة، مع استمرار متابعة باقي الحالات.

ثانيًا: أعلن التنسيق مع الجهات الرسمية، وفي مقدمتها إدارة المصنفات الفنية، وتزويدها بأسماء المخالفين من غير حاملي التصاريح أو غير المنتمين للنقابة، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية، ومنها تحرير محاضر، وتكليف الشئون القانونية بالنقابة بمتابعة الوقائع في جميع المحافظات.

ثالثًا: أشار إلى أن النقابة تعاملت مع بعض الحالات بالحكمة، وتم الاكتفاء بإيقاف مؤقت دون غرامات، حفاظًا على مبدأ ضبط الأداء، وللتأكيد على أن النقابة لا تستهدف الربح، بل تسعى لحماية المهنة والذوق العام، مؤكدًا أن النقابة تمر حاليًا بفترة استقرار مالي جيدة.

رابعًا: أوضح النقيب أن مجلس الإدارة حرص على توجيه رسالة أخلاقية ومهنية، فتم تنظيم عزاء استثنائي للشاب الراحل أحمد عامر، بهدف لفت الانتباه إلى ضرورة احترام المهنة والابتعاد عن السعي المفرط وراء الربح، وتذكير الجميع بأهمية الالتزام بالقيم والمبادئ، والتوقف عن تقديم فنون مسيئة لصورة مصر الفنية.

وأكد أن عددًا كبيرًا من الفنانين التزموا بما وصفه بميثاق الشرف والالتزام المهني، سواء بدافع مراجعة الذات أو حفظًا لماء الوجه أو رغبة في السلوك المنضبط. وشدد على أنه لا يعنيه من تظاهر بالندم خلال الوفاة والعزاء، معبرًا عن تقديره للراحل أحمد عامر، الذي وصفه بأنه كان أرقى من كثيرين فنيًا وأخلاقيًا، بحسب شهادة الجميع.

وأشار البيان إلى تلقي النقابة خلال الساعات الماضية فيديوهات جديدة توثق استمرار تجاوزات من بعض الأشخاص، وعلى ضوء ذلك سيتم بدءًا من الغد إحالتهم للتحقيق، وتوقيع غرامات كبيرة، مع شطب عضويات من يثبت عدم استحقاقه للانضمام للنقابة.

وأضاف أن النقابة ستخاطب وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية لمنع التعامل مع الأماكن التي تروّج للفن الهابط، ضمن جهود مشتركة لحماية الذوق العام والفن المصري.

واختتم: "هذا البيان لكل من لا يعلم أن نقابة المهن الموسيقية يديرها رجلًا لن يخشي إلا الله ولن يرهبه أحدًا ولا تُشغل باله مناصب، فالمنصب يُشرف من يُشرفه ويكون عارًا علي من يعتليه صامتًا رخيصًا مهتزًا مرتعشًا خائفًا، وأنه لم ولن يتراجع عن دوره في حماية أبناء المجتمع الذي عشت أتفاخر بأنني فردًا من أفراد طبقته المتوسطة، سوف أُكمل دوري وواجبي تجاه وطني وأبناء وطني قدر المُستطاع، توكلت عليك وحدك يارب العالمين اللهم أعني وانصرني وأكتب لي ما تراه خيرًا يارب".

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