الأحد 20 يوليو 2025
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أخبار مصر

ارتفاع معدل تداول الحاويات بموانئ البحر الاحمر

موانئ
موانئ
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كشفت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ارتفاع معدل تداول الحاويات.


وأعلنت المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 587 شاحنة و204 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 325 شاحنة و171 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 262 شاحنة و33 سيارة. 


حيث تغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين Belagos Express والحرية 2, فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express والحرية 2. وشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و255 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة واور
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1613 راكب بموانيها.


 

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