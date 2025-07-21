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حوادث

2 أغسطس موعد محاكمة عاطلين بتهمة سرقة المساكن في المطرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 حددت محكمة جنايات القاهرة 2 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين لاتهامهما بارتكاب وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بمنطقة المطرية.

 

سرقة مساكن بالمطرية

 وكانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة القسم، لقيامهما بارتكاب وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، بحوزتهما تم العثور على بعض المشغولات الذهبية.

 

وبمواجهتهما، اعترف أحدهما بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات التي تم ضبطها بالكامل لدى أحد المتعاملين معهم (مالك محل مجوهرات – مقيم بمحافظة القليوبية).

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم. 

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