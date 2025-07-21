ثورة إحلال وتجديد في الأهلي، رحيل فريق كامل والعدد مرشح للزيادة

ودع النادي الأهلي فريقا كاملا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وسط ترقب لرحيل لاعبين آخرين في إطار سياسة النادي للتجديد والإحلال بالفريق قبل الموسم الجديد.

وغادر النادي الأهلي حتى الآن عدد من الأسماء البارزة دون مقابل مالي، نتيجة عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقودهم على رأسهم أكرم توفيق ورامي ربيعة.

رحيل ثلاث نجوم مجانا

ولم تنجح محاولات النادي الأهلي للتجديد مع أكرم توفيق المنتقل إلى الشمال القطري، ورامي ربيعة المنتقل إلى العين الإماراتي، والحارس حمزة علاء الذي انتقل إلى بورتيمونينسي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما تشمل قائمة أبرز الراحلين الثنائي عمرو السولية وعلي معلول، بعد مشوار طويل حافل بالبطولات، بالاضافة إلي المغربي يحيى عطية الله الذي انتهت إعارته من نادي سوتشي الروسي، دون تفعيل بند الشراء.

وعلى الجانب الآخر قرر النادي الأهلي إعارة عمر الساعي إلى المصري البورسعيدي مع أحقية الشراء، كما رحل كريم وليد "نيدفيد" وخالد عبد الفتاح إلى سيراميكا كليوباترا.

فيما وافق الأهلي علي إعارة الظهير الأيسر كريم الدبيس إلى سيراميكا كليوباترا،وإعارة معتز محمد إلى حرس الحدود، وعبد الله بستانجي إلى زد.



وعلى الجانب الآخر اقترب الفلسطيني وسام أبو علي من الانضمام إلى كولومبوس كرو الأمريكي، بعد أزمة اللاعب الأخيرة وخروجه من معسكر تونس.

وعلى صعيد متصل تلقى اللاعب المغربي رضا سليم عروضًا من الوداد المغربي وسيراميكا كليوباترا وزد، كما أصبح اللاعب التونسي محمد الضاوي "كريستو" قريبًا من العودة إلي النجم الساحلي ناديه السابق.

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