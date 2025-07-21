الذوق العالي، تامر حسني ومحمد منير يتصدران تريند يوتيوب في أول ديو غنائي بينهما

في تعاون استثنائي جمع بين نجم الجيل تامر حسني وأسطورة الطرب المصري محمد منير، تصدرت أغنية "الذوق العالي" تريند موقع يوتيوب بعد ساعات قليلة من إطلاقها، محققة أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وسط تفاعل كبير من الجمهور في مصر والعالم العربي.

الأغنية تمثل أول ديو غنائي يجمع بين حسني ومنير، وجاءت بمزيج فني يمزج بين الروح الشبابية المعاصرة لتامر حسني والطابع النوبي الأصيل الذي يشتهر به الكينج محمد منير، مع توزيع موسيقي حديث وخط لحن يعكس الهوية المصرية في أبهى صورها.

وعبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، عبّر تامر حسني عن سعادته بهذا التعاون قائلًا:

"أخيرا اتحقق حلم كبير بالنسبة لي.. أغنية مع الكينج محمد منير، والنتيجة الحمد لله شرفتني وشرفت كل اللي اشتغلوا على العمل".

أما الكينج محمد منير، فأشاد بتجربة التعاون مع تامر حسني، مؤكدًا أن الأغنية تحمل "رسالة فنية وإنسانية تحتفي بالذوق المصري الأصيل وأصالة الفن العربي".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد الجمهور والنقاد بالعمل، حيث اعتبروه "لقاء الأجيال الذي انتظره الجميع"، خاصة أن الأغنية جمعت بين لونين غنائيين مختلفين لكن متكاملين.

من المتوقع أن تستمر الأغنية في تحقيق نجاحات متتالية خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تصدرها قوائم الاستماع.

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