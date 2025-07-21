الإثنين 21 يوليو 2025
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إعلام إيراني: طهران توافق على عقد محادثات مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في إسطنبول الجمعة المقبلة