مسلسل آسر الحلقة 77، آسر يطلب الزواج من حياة وأمين يكشف لمريم سر جاد

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 77 حول عزت الذي لا يزال يرفض الخضوع للعملية الجراحية التي قد تنقذ حياته، ما يدفع آسر إلى الرحيل مؤقتًا، لكنه يرسل ناي بدلًا عنه.

تقوم ناي بإقناع عزت بالخضوع للعملية، مؤكدة له أنها ستبدأ علاجها إذا وافق، فيلين قلبه ويوافق أخيرًا، ليُجري العملية بنجاح، ويستفيق ليجد جابر إلى جواره، الذي يساعده على مغادرة المستشفى.

في الوقت ذاته، يلتقي آسر بخاله ويصارحه الأخير بحقيقة خصمه الغامض والذي يدعى “كنان”، كاشفًا له عن طبيعة الصراع بينهما، أما راغب فتقوله إحدى السيدات إلى الشخص الغامض الذي يلاحق آسر والخال.

ويحرص آسر على نقل حياة إلى منزله، مانحًا إياها الفرصة لإحضار جميع أغراضها الشخصية، في خطوة تشير إلى استقرارهما العاطفي، بينما يتجه هو بصحبة جاد إلى ورشة أمين.

بينما تُوقف سيارة مجهولة الخال، ويتسلم رسالة من كنان، فيقوم الخال بالتواصل مع آسر، ليخبره بأنهما ذاهبان معًا لملاقاة كنان، ليتصاعد الترقب لما ستحمله المواجهة القادمة من مفاجآت.

وفي الورشة، يفاجئ أمين زوجته مريم باعترافه بأن جاد هو حفيدهما، ابن مجد، أما آسر، يعد جلسة رومانسية لحياة في منزله، ويفاجئها بطلب يدها للزواج، فتوافق وسط لحظة دافئة ومفعمة بالمشاعر.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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