أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات اللواء 401 التابعة للفرقة 162 تواصل عملياتها البرية المكثفة في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مواصلة عملياته في جباليا

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي: إن هذه العمليات تستهدف الأنفاق التابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأفاد بأن القوات الهندسية التابعة للواء عثرت على مجموعة من المسارات الأرضية بطول إجمالي يبلغ 2.7 كيلومتر وعلى عمق 20 مترا، وتم تدميرها بالكامل.

وأضاف أن القوات تمكنت من تدمير مئات المباني التي يشتبه في استخدامها لأغراض عسكرية، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة، إضافة إلى تحييد عشرات المسلحين.

وأكدت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال أنها ستواصل عملياتها العسكرية في قطاع غزة لضمان أمن سكان غلاف غزة والدفاع عن مواطني إسرائيل، على حد قولها.

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