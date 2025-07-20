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خارج الحدود

ترامب يتحدث عن إنجازاته بعد مرور 6 أشهر على ولايته الجديدة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد بمرور 6 أشهر على بداية ولايته الرئاسية الثانية، مشيدا بالولايات المتحدة، ووصفها بأنها الأكثر جاذبية والأكثر احتراما في العالم.

 

واحدة من أكثر الفترات أهمية في تاريخ ولاية أي رئيس

 

وفي منشور له على منصة "تروث سوشال"، أكد ترامب أن ولايته الثانية "تُعتبر واحدة من أكثر الفترات أهمية في تاريخ ولاية أي رئيس".

وأضاف: "بعبارة أخرى، أنجزنا الكثير من الأمور الجيدة والعظيمة، بما في ذلك إنهاء العديد من الحروب التي تخوضها دول لا تربطنا بها سوى علاقات تجارية أو، في بعض الحالات، صداقة".

وتابع: "ستة أشهر ليست فترة طويلة لإحياء دولة كبرى بالكامل. قبل عام كان بلدنا ميتا، دون أمل تقريبا في الانتعاش. واليوم، الولايات المتحدة هي 'الأكثر جاذبية' والأكثر احتراما في أي مكان في العالم. عيد ذكرى سعيد!!!".

 

6 أشهر على بداية ولاية ترامب الرئاسية الثانية

وفي منشور منفصل على "تروث سوشال"، أشاد ترامب بمعدلات تأييده، مدعيا أن أرقامه بين الجمهوريين وصلت إلى 95% في "استطلاعات مختلفة"، دون توضيح الاستطلاعات التي يقصدها.

وقال ترامب في منشوره إن أرقامه تحسنت بعد أن كشف "الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون" عن "خدعة جيفري إبستين".

وأضاف ترامب: "الناس يحبون الحدود القوية، وكل الأشياء العديدة التي قمت بها. بوركت أمريكا. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

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