السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

ترامب يجدد تأكيده تدمير المواقع النووية الإيرانية بالكامل وسحقها

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن المنشآت النووية الإيرانية التي استهدفها القصف الأمريكي في يونيو الفائت دمرت بالكامل.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"،  اليوم السبت، إن “المواقع النووية الثلاثة كلها في إيران دمرت بالكامل  وسحقت”.

كما أشار إلى أن الأمر "يستغرق سنوات قبل وضعها في الخدمة مجددًا. وإذا ما أرادت إيران القيام بذلك، فمن الأجدى بها أن تبدأ من جديد، في 3 مواقع مختلفة"، قبل أن يتم تدمير تلك المواقع أيضًا".


وكشف خمسة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مطلعين، أن تقييمًا أمريكيًا جديدًا خلص إلى أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة في يونيو دمرت موقعًا واحدًا فقط من بين 3 مواقع نووية إيرانية، وفق ما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، الخميس.

وأوضح المسؤولون أن التقييم أظهر أن موقعًا نوويًا إيرانيًا واحدًا فقط دُمر بشكل كامل، ما أدى إلى تأخير العمل فيه بشكل كبير.

فيما لفتوا إلى أن التقييم بين أن الموقعين الآخرين لم يتضررا بنفس القدر، وربما تدهورت حالتيهما لدرجة لن تسمح باستئناف التخصيب النووي خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا أرادت إيران ذلك.

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