مسلسل فات الميعاد الحلقة 28، تصاعد الخلافات بين بسمة ومعتصم ومسعد

دارت أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة 28 حول تصاعد الخلافات بين بسمة ومسعد، حيث ظل الأخير واقفًا أمام منزلها مع شقيقه منعم في محاولة لإثبات أن معتصم يعيش معها في بيت الحضانة، وهو ما يُعد مخالفة قانونية.

وكاد معتصم أن يغادر المنزل قبل وصول الشرطة التي أبلغها مسعد، لكنه عاد بعد أن نسي محفظته، ليجد نفسه وجهًا لوجه مع مسعد ومنعم وقوة من الشرطة داخل شقة بسمة، حيث صعدوا لإثبات وجوده داخل المنزل.

ولقد نجح مسعد في استفزاز معتصم الذي انفجر غضبًا وهم بإحضار وثيقة زواجه من بسمة لإثبات شرعية وجوده، إلا أن بسمة سارعت إلى تمزيق الوثيقة، محاولة منها لحماية موقفها القانوني وإخفاء حقيقة زواجهما، مما زاد من غضب معتصم.

على إثر ذلك، حرر مسعد محضرًا ضد بسمة، يتهمها فيه باستقبال رجال داخل منزل الحضانة، حيث تقيم ابنته ريم، مما زاد من توتر العلاقة بينه وبين بسمة، وكذلك بينها وبين معتصم.

وأمام تصاعد الأحداث، قررت بسمة الانتقال مع أبنائها إلى منزل والدها، لتفادي أي مشكلات مستقبلية.

وخلال الأحداث تسوء الحالة النفسية لمصطفى، ابن معتصم وسارة بالتبني، بعد رحيل بسمة وريم وياسين، وانتقاله للإقامة مع معتصم، مما يؤثر على سلوكه في المدرسة، فتتواصل الإدارة التعليمية مع بسمة لتعذر الوصول لمعتصم.

وبناءً على تطورات الوضع، يطلب مصطفى من والده الانتقال لمنزل بسمة مع أشقائه وهو ما يحدث بالفعل.

وتزداد الأمور تعقيدًا بين معتصم وشقيقاته البنات، فيقرر بيع المطبعة لتوزيع الإرث، ويخطط لافتتاح مطبعة جديدة خاصة به، وفي المقابل، يحصل مسعد على طلبية عمل كبيرة، ولكن في نمط مختلف عن النمط الشعبي الذي اعتاد عليه، ويستغل خلافًا بينه وبين شقيق منعم في العمل ليضغط عليه ويستفزه، مما يدفع منعم إلى ترك عمله، ويبلغ مسعد والدته بأن منعم قد استقال بالفعل وهو الأمر الذي كانت تسعى له حتى لا تزداد المشكلات بين منهم وزوجته.

وتختتم الحلقة أحداثها بزيارة مسعد وهو غاضبا لمنزل والد بسمة بسبب عدم حضور محمود برفقة ريم لتنفيذ حكم الرؤية الأسبوعي، فتنفجر بسمة غضبًا وتخبره بأنها ستواصل التصعيد طالما هو مستمر في أساليبه القانونية لانتزاع الحضانة، حيث أنه أقام دعوى ضدها بناءً على المحضر الذي حرره ضدها متهما إياها بإحضار رجال لمنزل الحضانة.

تطرده بسمة من المنزل، وبينما ينصرف، يصادف معتصم وهو يصعد حاملًا حقيبة مصطفى، فيدور بينهما شجار كلامي يتطور إلى بداية اشتباك بالأيدي، وتنتهي الحلقة على هذا المشهد المتوتر.

موعد عرض مسلسل فات الميعاد

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل فات الميعاد فإن حلقات المسلسل تعرض من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء عبر منصة Watch it، بينما تعوض حلقات مسلسل فات الميعاد على قناة DMC في تمام الساعة 7:30 مساء من السبت إلى الأربعاء.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفى، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوي عابد، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

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