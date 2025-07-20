الأحد 20 يوليو 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد التشغيل التجريبي للمركز الطبي بحي الكوثر

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح محافظ سوهاج

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، التشغيل التجريبي للمركز الطبي بحي الكوثر، المقام على مساحة ٦٠٠ متر مربع، لخدمة أهالي منطقة حي الكوثر والقرى المجاورة، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخطة المحافظة للتوسع في توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.
 

محافظ سوهاج يتفقد التشغيل التجريبي للمركز الطبي بحي الكوثر 


وتفقد المحافظ عيادات "الباطنة، والأطفال، والعظام، والنساء والتوليد"، والتي بدأت بالفعل في تقديم خدماتها للمواطنين مع بداية التشغيل التجريبي للمركز، واطمأن المحافظ على تواجد الأطقم الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية المناسبة للمترددين على المركز، وتوافر الأدوية والأمصال الطبية اللازمة بالصيدلية، مؤكدا على استمرار العمل بالفترة المسائية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية لأهالي الحي والقرى والمناطق التابعة.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على استغلال جميع المنشآت الطبية غير المستغلة لتحقيق أقصى استفادة منها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع المنشآت الصحية بمختلف المراكز، والتأكيد على الجاهزية الكاملة للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
 


يذكر أن المركز الطبي الجديد بحي الكوثر يقع على مساحة مسطحة ٣٦٠٠ متر، ويشغل مبنى المركز مساحة ٦٠٠ متر مربع، بتكلفة 18 مليون جنيه، ويتكون من ٤ طوابق " دور أرضي+ ٣ أدوار علوية "، وسور محيط بالمركز، ويضم الدور الأرضي " استقبال طوارئ، وغرفة أشعة، ودورات مياه، وغرفة تعقيم، وغرفتين غسيل، وغرفة نفايات، وصيدلية ومخزن، وعيادة أطفال، وعيادة نساء، ومكاتب إدارية "، ويضم الدور الأول والثاني علوي " ٤ معامل، و٢ قاعة اجتماعات، و٢ غرفة أنظمة، بالإضافة إلى ١٠ عيادات "، بينما يضم الدور الثالث علوي " سكن للأطباء ".

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