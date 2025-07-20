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نائب محافظ سوهاج يفتتح محطة تنقية المياه بقرية تونس (صور)

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يفتتح محطة تنقية مياه بقرية تونس

افتتح الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، محطة تنقية مياه جديدة بقدرة إنتاجية تتجاوز 30 ألف لتر يوميًا، والتي أنشأتها إحدى المؤسسات الخيرية، لتوفير مياه شرب نقية لعدد من قرى مركز سوهاج، منها قرى تونس، ونجع البربخ، نخل حسانين، نخل ضرار، بإجمالي عدد مستفيدين أكثر من 50 ألف نسمة، بحضور محمد شوقي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

نائب محافظ سوهاج يفتتح محطة تنقية مياه بقرية تونس 

ويعد هذا المشروع الخدمي أحد المبادرات النوعية التي نفذتها إحدى المؤسسات الخيرية لدعم القرى الأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج والذي يواكب رؤية الدولة التنموية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز خدمات البنية الأساسية في المناطق المحرومة، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، أن إنشاء محطة تنقية مياه جديدة تخدم آلاف من المواطنين بقرى مركز سوهاج يُعد خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات الأساسية بالمناطق الريفية، مشيرًا إلى أن مشروعات مياه الشرب تأتي في مقدمة أولويات الدولة، لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين وجودة حياتهم، مثمنا جهود المجتمع المدني في دعم تلك المشروعات الحيوية.

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