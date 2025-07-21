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حوادث

اليوم، نظر استئناف محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

الطفل ياسين، فيتو
الطفل ياسين، فيتو

تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، اليوم الإثنين، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية التعدي على "الطفل ياسين"  تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور. 

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد.

 

 

إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي علي طالب، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور.

وتستند الإحالة إلى المادة 261 / 201 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد تم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة الصادر في 2 مارس 2025.

معاقبة المتهم بالسجن المؤبد

ونشرت "فيتو" حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين بدمنهور التي عاقبت المتهم بالتعدي على الطفل ياسين بالسجن المؤبد بمحكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى برئاسة المستشار شريف عدلي وذلك بعد الاستماع الى شهود واقعة التعدي على الطفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها (صبري. ك) المراقب المالي بالمدرسة.

جاء مرتديا بدلة سوبر مان

وكانت هيئة المحكمة بالبحيرة، قررت أن تكون الجلسة سرية على أن تقتصر على حضور المجني عليه، الذي جاء مرتديا بدلة سوبرمان، وأسرته وهيئة الدفاع وكذلك المتهم وهيئة الدفاع عنه.

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