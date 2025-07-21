أخطاء أول سنة قيادة وطرق تفاديها لإطالة عمر السيارة

القيادة الآمنة على الطرق، يقع الكثير من حديثي قيادة السيارات في أخطاء عديدة خلال أول سنة قيادة مما يعرض السيارة لمخاطر كثيرة، لذا يجب اتباع العديد من العادات الآمنة في القيادة للحفاظ على السلامة الشخصية وإطالة عمر السيارة.

ونرصد في التقرير التالي العديد من العادات السيئة يقع فيها قائدي السيارات خلال أول عام من قيادة السيارة، أبرزها الوقوع بالحفر والقيادة الحذرة وغيرها من عوامل نرصدها في السطور التالية:-



1- احرص على البقاء متيقظًا والقيادة بطريقة دفاعية للمساعدة في تجنب الحفر. إذا لم تتمكن من تجنب الاصطدام بحفرة دون الانتقال إلى حارة مرورية أخرى في اللحظة الأخيرة، فخفف سرعتك بدلًا من ذلك. ستقلل من التأثير والأضرار المحتملة.

2 – السرعة الزائدة فوق المطبات

على غرار الاصطدام بالحفر بسرعة عالية، فإن المرور فوق مطبات السرعة بسرعة كبيرة يعد عادة أخرى من العادات السيئة يمكن أن تعرض محاذاة سيارتك للخطر.



تم تصميم مطبات السرعة للحفاظ على سلامة المشاة والسائقين من خلال التباطؤ عند الاقتراب من مطبات السرعة، يمكنك المساعدة في الحفاظ على سعادة جيرانك وسيارتك.

كن حذرًا للغاية عند السير بسيارتك على ارتفاع منخفض عن الأرض. قد يؤدي الاصطدام بمطبات السرعة إلى إحداث خدش في مصدات سيارتك أو إتلاف مكونات الهيكل السفلي.



3 – تجاهل فرامل الانتظار



يجب عليك استخدام فرامل الانتظار في كل مرة تقوم فيها بإيقاف السيارة في حين أن ناقل الحركة الخاص بك يمكنه منع سيارتك من التدحرج عندما تكون في وضع “الانتظار”، فإن فرامل الانتظار هي الجزء الوحيد المصمم حقًا للحفاظ على عجلات سيارتك ثابتة في مكانها.



قد يؤدي الفشل في تشغيل فرامل الانتظار إلى إجهاد وتآكل مبكر لأجزاء أخرى من السيارة.



قم بتشغيل فرامل الانتظار قبل تحويل السيارة إلى وضع “الانتظار” لتقليل الضغط على ناقل الحركة، والمساعدة في منع فشل ركن السيارة، وحتى منع إصلاح ناقل الحركة في المستقبل.

4 – عدم التوقف عند التحول من “الرجوع للخلف” إلى “القيادة”





في كل مرة يسيطر عليك نفاد صبرك، يتضرر نظام ناقل الحركة في سيارتك.لا يتم تصميم ناقل الحركة لإيقاف السيارة والتبديل بين التروس في نفس الوقت. فهو يعتمد على المكابح لإيقاف حركة السيارة حتى يتمكن من الانتقال بسلاسة بين التروس. إن تغيير السرعات أثناء تحرك السيارة، حتى ولو قليلًا، قد يؤدي إلى إتلاف آلية أساسية في ناقل الحركة.

بدلًا من ذلك، توقف تمامًا قبل الانتقال من “الرجوع إلى الخلف” إلى “القيادة”، أو العكس. إذا كنت تعتقد أن سيارتك قد تعرضت لأضرار ناجمة عن هذه العادة السيئة في القيادة، فلا تنتظر حتى يصبح ناقل الحركة لديك غير قابل للإصلاح! حدد موعدًا لخدمة ناقل الحركة في أقرب وقت ممكن.

5 – تجاهل أضواء لوحة القيادة



انتبه بشكل خاص إلى البطارية والفرامل والوسادة الهوائية والمبرد والزيت وضوء فحص المحرك. عندما يضيء أحد هذه الأضواء، فهذه علامة على أن هناك شيئًا ما يحتاج إلى فحص من أجل سلامتك وسلامة الركاب.

7 – الضغط على المكابح



“الضغط على المكابح” يعني ترك قدمك على الدواسة لفترات طويلة، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة المكابح. عندما ترتفع درجة حرارة المكابح، تفقد بعضًا من قدرتها على التوقف، مما يجعل من الصعب عليك التوقف بسرعة وأمان.



هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في منع ارتفاع درجة حرارة المكابح. بدلًا من إبقاء قدمك على دواسة المكابح أثناء القيادة على منحدر أو التنقل عبر حركة مرورية متقطعة.

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