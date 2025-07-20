ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدى الفيروسى بجامعة الإسكندرية

نظم المعهد العالى للصحة العامة بالتعاون مع رابطة أطباء مكافحة العدوى بالإسكندرية ندوة توعوية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكبدي الفيروسى، تحت شعار " معا نحو مستقبل خال من الالتهاب الكبدي"، وذلك بمقر المعهد.



يأتى ذلك فى إطار جهود جامعة الإسكندرية المستمرة لتعزيز الوعى الصحى، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.



شاركت فى الندوة الدكتورة هبة القاضى عميد المعهد العالي للصحة العامة، والدكتورة زينب شطا وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد المنعم فوزى نقيب أطباء الإسكندرية، والدكتورة إيناس جويلى رئيس رابطة أطباء مكافحة العدوى بالإسكندرية.

وفى كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة هبة القاضى حرص المعهد على تنظيم هذه الفعاليات التوعوية التي تهدف إلى تقديم معلومات دقيقة ومبنية على الأدلة العلمية حول الوقاية والعلاج من الالتهاب الكبدي الفيروسي،مشيرة إلى احتفال منظمة الصحة العالمية سنويا في ٢٨ من يوليو باليوم العالمى لالتهاب الكبد بهدف زيادة الوعي والفهم للمرض والذى يصادف ذكرى ميلاد البروفيسور باروخ بلومبرج الحائز على جائزة نوبل ومكتشف فيروس التهاب الكبد بما يتيح الفرصة لتسليط الضوء على أهمية تعاون الأفراد والمؤسسات لتفعيل الالتزام بالاجراءات الوقائية لمكافحة العدوى،

وأضافت الدكتورة هبة القاضي أن المعهد يهدف الي التعاون مع نقابه الاطباء بالإسكندرية ورابطة مكافحة العدوى من أجل زيادة الوعى والقضاء على هذه العدوى نهائيًا.

كما ألقت الدكتورة زينب شطا الضوء على برامج المعهد المختلفة في خدمة المجتمع وكيفية تفعيل التعاون المشترك بين المعهد والمجتمع المحلي في مواجهة الأمراض الوبائية، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يلعبه المعهد في تعزيز المعرفة الصحية بين طلاب الجامعة والمجتمع المحلى.

أما الدكتور عبد المنعم فوزي فقد أشار إلى أهمية التعاون بين المعهد العالى للصحة العامة ونقابة الأطباء لمواجهة التحديات الصحية التي تواجه المجتمع، مبرزًا الدور الحيوي للأطباء في نشر الوعي الصحي وضرورة الفحص المبكر مشيدا بالنتائج الإيجابية للمبادرات الرئاسية المهتمة بالشأن الصحى للمصريين وأهمها مبادرة ١٠٠ مليون صحة.

وأعربت الدكتورة إيناس جويلى عن ضرورة زيادة الجهود في مجال التثقيف الصحي لأهمية الفحص المبكر لتشخيص الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي وتقديم العلاج المناسب مشيرة إلى دور رابطة أطباء مكافحة العدوى بالإسكندرية فى تنظيم العديد من الفعاليات لنشر الوعي الصحي في المجتمع السكندري.



شهدت الندوة عدة محاضرات ألقاها مجموعة من رموز المجتمع الطبى في الإسكندرية وهم الدكتورة إيمان الشيحى استشارى الميكروبيولجيا الطبية والمناعة، والدكتورة إيناس جويلى استشارى مكافحة العدوى مستشفى الشرطة الدولي بالإسكندرية، والدكتورة هدى ابو طالب استشارى مكافحة العدوى بمستشفى شرق المدينة، والدكتورة مى بسيونى استشارى مكافحة العدوى بالمجمع الطبي العسكرى، والدكتوره نشوى عزام استاذ الميكروبيولوجي بالمعهد العالي للصحة العامة، لمناقشة عدة موضوعات أهمها (المعركة ضد التهاب الكبد الفيروسي في مصر قصة نجاح ومستقبل مشرق)-(من المخاطر إلى الاستجابة:الحقن غير الآمن وإدارة ما بعد التعرض)-(التعقيم والتطهير)-(الغسيل الكلوي والتحول المصلى)-(التنظيف البيئى والمطهرات).

لاقت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، وتمت مشاركة الخبرات والتجارب والرد على الاستفسارات الخاصة بمجال التهاب الكبد.

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