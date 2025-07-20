الأحد 20 يوليو 2025
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رياضة

تشكيل منتخب الشباب لمواجهة الكويت الأولمبي وديا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

منتخب الشباب، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه، تشكيلة الفريق لمواجهة منتخب الكويت الأولمبي، المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب مشروع الهدف، في المواجهة الودية الثانية بين الفريقين في خلال ثلاثة أيام.

تشكيل منتخب مصر للشباب

يدخل منتخب مصر للشباب مباراته الودية الثانية أمام الكويت بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب الشباب أمام الكويت، فيتو
تشكيل منتخب الشباب أمام الكويت، فيتو

 منتخب الشباب يفوز على الكويت بثلاثية وديا

كان منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، خاض مباراته الودية الأولى أمام منتخب الكويت الأولمبي, الخميس الماضي، بملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وحسمها الفراعنة لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين

مباراة مصر والكويت الأولى، فيتو
مباراة مصر والكويت الأولى، فيتو

موعد ودية منتخب مصر الثانية أمام الكويت

تنطلق مباراة منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة أمام منتخب الكويت الأولمبي، في السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر نقلها على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون سبورت.

مران صباحي لمنتخب الشباب

ومن جانبه قال حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب إن اللاعبين تدربوا صباح الجمعة الماضي بلا راحة استعدادا للقاء الودي الثاني مع منتخب الكويت الأوليمبي المقرر لها اليوم الأحد خلال معسكر المنتخب المفتوح فى مشروع المنتخبات الوطنية.  

ويستعد أحفاد الفراعنة لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩أكتوبر القادمين..ويلعب الفراعنة في المونديال ضمن  المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

 

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